Methanor : augmentation de capital de près de 1,5 ME avec DPS au prix de 5,25 euros

(Boursier.com) — Méthanor, société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables (méthanisation, biomasse, photovoltaïque, hydroélectrique...), annonce avoir finalisé son augmentation de capital d'un montant de 1.467.133,50 euros (prime incluse) par l'émission d'un nombre maximum de 279.454 actions nouvelles, au prix unitaire de 5,25 euros (soit 1 euro de valeur nominale et 4,25 euros de prime d'émission).

Sur ces 279.454 actions nouvelles à créer, 263.435 sont des actions à titre de souscription libre, 87.804 des actions de droits préférentiels de souscription pour souscrire à 14 634 actions à titre irréductible et 1.385 des actions à titre réductible ont été demandées.

Cette opération vise à financer de futurs projets d'énergie renouvelable qui seront annoncés prochainement. Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement ses investissements dans les énergies renouvelables et améliorer significativement ses résultats financiers.

En 2019, Méthanor a procédé au versement d'une nouvelle tranche d'investissement de 478.000 euros dans la centrale hydroélectrique d'Aqua Bella, située sur les communes d'Aiguebelle et de Randens (Savoie).

A l'origine de ce projet, Akuo Energy est le premier producteur français d'énergies renouvelables indépendant, à la fois multi-géographiques et multi-technologiques. Méthanor a ainsi investi 956.000 euros dans ce projet d'énergies renouvelables aux côtés d'Akuo Energy et avait fait l'acquisition de 11% du capital de la centrale, sachant que le coût du financement total s'élève à 12,85 ME.

Méthanor a également annoncé la mise en service de la Centrale de Cogénération Biomasse (CBN) de Novillars, dans le Doubs. Dotée d'une capacité de 20 MWe et d'une puissance thermique de 63 MWth, cette centrale inaugurée le vendredi 15 février 2019, est née de l'association d'Akuo Biomasse et d'un acteur historique de la production de papier, la papeterie Gemdoubs.

L'objectif de la société est de distribuer un dividende régulier et en croissance, bénéficiant du régime fiscal avantageux des SCR.

Publication des résultats annuels : mardi 31 mars 2020.