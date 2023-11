Methanor annonce la lancement d'une augmentation de capital de 1 ME

(Boursier.com) — Méthanor , société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonçant le lancement d'une augmentation de capital de 1 ME.

Cette levée de fonds passera par l'émission de 338.451 Actions Nouvelles, au prix unitaire de 3,13 euros (soit 1 euro de valeur nominale et 2,13 euros de prime d'émission), avec une parité de souscription de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes.

L'opération a pour objectif de fournir à la société les moyens de financer ses projets d'investissement dans les douze prochains mois. Des projets en méthanisation et en photovoltaïque sont notamment en phase amont d'analyse.

Méthanor rappelle que la société de gestion Vatel Capital s'est engagée à exercer intégralement ses DPS et à garantir le succès de l'augmentation de capital afin de lui assurer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie.