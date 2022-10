MeTex : la trésorerie se tend au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de Metabolic Explorer s'établit à 129,3 millions d'euros (36,6 ME au 1er semestre 2021). L'Ebitda du Groupe ressort à -7,4 ME. En dépit de la forte baisse des volumes vendus en nutrition animale sur le 2nd trimestre, l'encadrement de la structure de charges a permis à METEX Nøøvistago d'afficher un Ebitda à l'équilibre. L'Ebitda de Metex Nøøvistago est impacté principalement par la baisse des volumes vendus d'acides aminés produits à Amiens en nutrition animale sur le 2e trimestre (-11,5% par rapport au 1er trimestre) et dans une moindre mesure par la hausse du prix de certaines matières premières corrélée à l'inflation des coûts de l'énergie supportée par les fournisseurs du Groupe et répercutée à la société. Sur les deux autres entités, l'Ebitda du semestre est conforme en tous points aux projections du Groupe.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -12,7 ME. Au titre du 1er semestre 2022, le résultat net du Groupe ressort à -18,4 ME (76,7 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s'élèvent à 135 ME (153 ME au 31 décembre 2021). Les stocks de Metex Nøøvistago ont fortement progressé passant de 49,8 ME au 31 décembre 2021 à 86,3 ME au 30 juin 2022. Cette progression en valeur des stocks s'explique essentiellement par la baisse des volumes vendus d'acides aminés produits à Amiens sur le 2e trimestre et dans une moindre mesure par la hausse des matières premières en lien avec le coût de l'énergie supportée par les fournisseurs du Groupe ne bénéficiant pas des mêmes mécanismes de couverture que METEX.

La hausse des stocks a mécaniquement impacté la trésorerie du Groupe. Au 31 décembre 2021, le Groupe disposait d'une trésorerie brute consolidée, y compris actifs financiers courants de 43,3 ME. Elle ressort au 30 juin 2022 à 18,7 ME (en ce compris les actifs financiers courants).

L'endettement du Groupe s'élève à 43,9 ME (dont 7,7 ME de dettes IFRS16) contre 28,4 ME au 31 décembre 2021 (dont 8,5 ME de dettes IFRS16). Au 30 juin, la trésorerie nette d'endettement s'établit à -25,2 ME.

Afin de couvrir son besoin en fonds de roulement dans le contexte économique actuel très dégradé, le Groupe a tiré, au 30 juin 2022, un montant de 12 ME sur l'enveloppe de 30 ME disponible aux termes de son contrat 'revolving' mis en place en mai 2022. A date, le Groupe a tiré un montant supplémentaire de 10 ME sur ce contrat.

Comme évoqué, au cours du 2nd semestre l'enjeu du Groupe est de reconstituer en partie sa trésorerie en privilégiant la vente de ses stocks.

Perspectives

Dans un contexte global toujours exigeant et contraint, Metex reste mobilisé pour défendre sa trésorerie et ses résultats. Dans cette perspective, le Groupe reste attentif à l'évolution de la hausse des coûts de l'énergie ainsi qu'aux difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières qui impactent actuellement l'ensemble des acteurs de la filière nutrition animale.

Une revalorisation des tarifs de vente de l'ensemble du portefeuille produits est d'ores et déjà mise en oeuvre. Elle devrait favoriser les ventes de sa filiale Metex Nøøvistago dès le 1er trimestre 2023. A cet égard, l'engagement du Groupe de positionner l'ensemble de sa gamme sur les bénéfices d'une offre bas carbone constitue un atout auprès des clients, tous mobilisés autour des objectifs européens visant de nouveaux standards de performances.