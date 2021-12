Metex : ajuste ses prévisions 2021

(Boursier.com) — METabolic EXplorer (Metex) effectue un point sur le prochain atterrissage financier de l'exercice 2021 et sur les objectifs de l'exercice 2022... A ce stade, le Groupe prévoit un chiffre d'affaires consolidé voisin de 170 millions d'euros pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre. Ce niveau d'activité intègre la contribution des deux sites industriels du Groupe dont Metex Nøøvistago, basé à Amiens et consolidé depuis la fin du mois d'avril 2021. Si Metex Nøøvistago avait été consolidé depuis le 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires pro forma du groupe Metex serait attendu voisin de 270 ME en 2021.

En termes de rentabilité opérationnelle, l'Ebitda 2021 du Groupe, initialement attendu à -4 ME du fait d'un coût de 8 ME dû à l'incident Acide Chlorhydrique sur l'usine d'Amiens et du décalage de la montée en régime de l'usine de Carling, est désormais attendu pour l'ensemble de l'exercice à -8 ME. Cette nouvelle prévision intègre l'augmentation brutale, au dernier trimestre 2021, des coûts d'approvisionnement en énergie et en ammoniac (directement lié au prix du gaz), conséquence directe de la hausse inédite des prix de l'énergie vécue par l'ensemble des acteurs économiques depuis la rentrée de septembre 2021.

Metex rappelle que ses ventes d'acides aminés sont facturées dans le cadre de commandes passées entre 3 et 6 mois à l'avance. Ainsi, la hausse du prix des acides aminés constatée sur le 3e et le 4e trimestre 2021 n'aura un réel impact que sur l'exercice 2022.

Sur l'exercice 2022, les ventes de Metex Nøøvistago seront consolidées sur 12 mois au lieu de 8 mois sur l'exercice 2021. L'augmentation des prix des acides aminés observée sur le second semestre 2021 devrait conduire le Groupe Metex à réaliser un chiffre d'affaires 2022 en forte hausse. L'orientation des marchés, la contribution en année pleine de Metex Nøøvistago et celle de Metex Nøøvista devraient ainsi se traduire par des ventes supérieures à 350 ME. L'Ebitda devrait progresser sous l'effet de ces éléments, pour atteindre au minimum 8 % du chiffre d'affaires.

A moyen terme, l'introduction de nouveaux produits, à plus forte valeur ajoutée, doit permettre à la fois d'atténuer l'exposition du Groupe à la volatilité de prix de certains acides aminés dont la Lysine, tout en favorisant la progression de la rentabilité conformément à l'objectif précédemment annoncé d'atteindre à l'horizon 2026 un taux d'Ebitda supérieur à 14% du chiffre d'affaires.