Metavisio : une part de marché record en septembre sur les PC

(Boursier.com) — Metavisio (Thomson Computing) a atteint au cours du mois de septembre en France une part de marché de 30% sur le segment des PC portables à moins de 300 euros, grâce notamment au succès de son opération commerciale de rentrée lancée en partenariat avec le groupe Leclerc.

Metavisio (Thomson Computing) se félicite du succès de l'opération commerciale lancée en partenariat avec l'enseigne E.Leclerc du 6 au 17 Septembre 2022 à l'échelle nationale dans l'ensemble des supermarchés et hypermarchés de France. Afin de proposer à ses clients un produit qui réponde à des critères de qualité et de performance au meilleur prix, E.Leclerc a sélectionné l'ordinateur phare de la marque Thomson Computing, le NEO 14. Vendu 179 euros, dont 80 euros remboursables en tickets E.Leclerc (soit 99 euros après déduction), le rapport qualité-prix de ce produit a séduit de nombreux consommateurs et plus de 8.600 unités ont été écoulées.

Le succès de cette offre a permis à Metavisio (Thomson Computing) de gagner 9% de parts de marchés totale PCE+ en France pour atteindre 30% du segment des PC inférieurs à 300 euros sur la semaine 36, soit du 5 au 11 Septembre (source GFK). En comparaison, la part de marché de Thomson Computing était de 9% sur la même période en 2021, soit une augmentation de 21 points.

Metavisio a doté le NEO 14, comme tous les ordinateurs portables de la gamme Thomson Computing, du système d'exploitation Windows. Metavisio (Thomson Computing) fait ainsi partie des partenaires privilégiés de Microsoft Windows qui a gagné 17% de parts de marchés sur la semaine 36 comparé à 2021 ; et jusqu'à 32% en hyper et supermarché.