Metavisio (Thomson Computing) lance une levée de fonds d'environ 3,8 ME afin de financer l'accélération de son développement à l'international

(Boursier.com) — Metavisio (THOMSON Computing), société française cotée sur Euronext Growth Paris (ALTHO / FR00140066X4) et spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, lance une levée de fonds sous la forme d'une Offre Globale pour un montant total d'environ 3,8 millions d'euros, comprenant d'une part une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie de placement privé qui donnera lieu à la construction accélérée d'un livre d'ordres, et d'autre part une augmentation de capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

Raisons de l'Offre Globale

Le produit de l'offre globale contribuera à doter la Société des moyens financiers nécessaires au financement du développement des positions à l'international, en dupliquant la stratégie déployée en France avec succès sur les segments de PC Entry/Entry+ (moins de 300 euros, et de 300 à 500 euros). Cet axe de développement inclut les pays où METAVISIO / Thomson Computing distribue déjà certaines lignes de produits (comme l'Allemagne, les pays d'Europe du Sud, la Scandinavie, le Canada, etc..), mais aussi de nouveaux territoires géographiques comme l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient dans lesquels le Groupe a récemment pris position.

En distribuant ses produits en direct ou par le biais d'accords avec des distributeurs locaux reconnus, METAVISIO / Thomson Computing assure une bonne maîtrise de ses coûts tout en accélérant son développement.

Dans un premier temps, le Groupe souhaite se concentrer sur les régions précédemment citées dans lesquelles il cible des marchés, publics et privés, à fort potentiel de croissance, avant d'aborder à partir de 2025 les marchés asiatiques. Les fonds levés contribueront ainsi à l'accélération du développement à l'international, en finançant le renforcement de l'équipe commerciale, certaines dépenses de marketing et la sécurisation de ses approvisionnements.

Compte tenu du niveau de trésorerie avant la réalisation de l'Offre Globale, la Société dispose d'un horizon de liquidité supérieur à 12 mois. A l'issue de l'Offre Globale, compte tenu du niveau de trésorerie actuel et du produit de l'Offre, l'horizon de liquidité demeurera supérieur à 12 mois y compris compte tenu de l'accélération du développement à l'international.

Par ailleurs, la Société poursuit son projet de rapprochement avec SportsTek, avec l'ambition de s'affirmer à moyen terme comme l'un des leaders mondiaux sur ses segments de marché. SportsTek est une société américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition "Special Purpose Acquisition Company" dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, avec laquelle METAVISIO est entrée en négociations exclusives le 12 septembre 2022 en vue d'un projet de rapprochement aux termes duquel l'entité combinée serait cotée au Nasdaq. A ce jour, la période d'exclusivité des discussions en vue d'un rapprochement avec SportsTek court jusqu'au 9 décembre 2022.

Stephan Français, fondateur et Président - Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) a déclaré : "Cette augmentation de capital, à laquelle nous sommes heureux d'associer les investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid, va permettre à METAVISIO de poursuivre sa trajectoire de croissance rentable avec un positionnement prix-produit différenciant. Dans le contexte actuel, notre modèle d'affaires basé sur une organisation time to market et une structure opérationnelle à faible coûts est un atout pour conquérir de nouveaux marchés. Nos dernières annonces portant sur des commandes en Inde, Afrique, USA et Europe témoignent de la diffusion croissante des produits Thomson Computing à un niveau mondial. Nous sommes en train de réussir l'impensable : bâtir une marque informatique française, capable de compter face aux leaders Chinois et Américains. Je souhaite la bienvenue à tous les actionnaires qui vont nous rejoindre pour faire rayonner la marque Thomson Computing et le savoir-faire Français."

Modalités de l'Offre Globale

Afin de réaliser cette opération, la Société a obtenu de la part de Tradition Securities and Futures (TSAF) la levée de l'engagement d'abstention d'une durée de 6 mois conclu entre la Société et TSAF à l'occasion de la réalisation de l'augmentation de capital intervenue lors du transfert des actions METAVISIO sur le marché Euronext Growth le 29 juin 2022. Cette levée de l'engagement d'abstention a toutefois été autorisée par TSAF dans la limite de 5 ME.