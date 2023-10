Metavisio : Stephan Français investit 1 ME

(Boursier.com) — Metavisio indique que Stephan Français, son président, investit 1 million d'euros supplémentaire, ce qui permettra au spécialiste français de la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, de passer la barre des 12 millions de capitaux propres cette année. Le but est de booster les ventes de PC Thomson et de pouvoir livrer 52 nations en 2023, et beaucoup plus en 2024...

"Je viens de mettre toutes mes économies soit plus de 1 million d'euros, en prenant des actions à un cours de 1,05 euro, comme je l'avais annoncé cet été, pour soutenir le développement de l'entreprise Metavisio et la marque Thomson en informatique, partout où cela sera possible. Le contexte de crise terrible et dramatique, déclenche pourtant une opportunité en 2023, c'est un tournant pour l'entreprise Metavisio, toute mon équipe s'est battue pendant 10 ans, c'était David contre Goliath", explique Stéphan Français qui poursuit : "Aujourd'hui nos gammes d'ordinateurs sont complètes et sécurisées, tout en étant moins chères et plus innovantes, dans un contexte de défiance totale de nos concurrents Chinois et Américains"

Le carnet de commandes de Metavisio s'est particulièrement garni sur les dernières semaines, faisant suite, à 2 éléments principaux :

- septembre 2023, Metavisio (Thomson Computing) gagne le prix de l'ordinateur portable le plus innovant, sur le salon mondial de l'électronique IFA à Berlin, prix du "PC-Welt Best of IFA".

- le contexte géopolitique qui s'est encore dégradé, a accru la tension sur les produits électroniques Chinois et Américains, en particulier sur l'informatique, vitale pour l'indépendance des nations et des peuples. Ainsi, la porte s'ouvre encore plus pour le fabricant français Metavisio avec la marque Thomson.