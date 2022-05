Metavisio : Signature de 2 accords pan-européens avec ALDI et LIDL

(Boursier.com) — Metavisio (THOMSON Computing) a conclu des accords de distribution avec ALDI et LIDL à l'échelle européenne portant sur la vente d'Ordinateurs Portables de 13 à 17 pouces, de tablettes de 10 à 13 pouces et d'accessoires informatiques.

ALDI et LIDL sont deux acteurs majeurs de la grande distribution en Europe, dont le succès repose à la fois sur une organisation optimisée, garante d'un rapport qualité/prix compétitif, et sur une montée en gamme progressive qui attire de plus en plus de nouveaux consommateurs.

De son côté, Metavisio dispose d'une gamme de produits grand public de la marque THOMSON Computing dotés des dernières technologies au meilleur prix : un positionnement gagnant qui s'appuie sur un modèle économique fabless et séduit également de plus en plus de clients dans un contexte de retour de l'inflation et de conjoncture économique incertaine.

Les discussions en cours entre METAVISO (THOMSON Computing) et ces deux acteurs de la grande distribution devrait donner lieu à des commandes significatives, livrables sur le 4e trimestre 2022.

Actuellement coté sur Euronext Access+, Metavisio (THOMSON Computing) a annoncé son projet de transfert sur Euronext Growth mi-juin 2022 afin d'accompagner l'accélération de sa croissance, tant en France qu'à l'international.