Metavisio sélectionnée pour un voyage officiel en Inde avec la région Ile-de-France

(Boursier.com) — Metavisio , société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, est l'une des quatre sociétés retenues parmi de nombreuses entreprises candidates, pour représenter l'innovation de notre pays au sein de la délégation de la région Ile-de-France lors de la mission entreprises organisée à l'occasion du déplacement de la Présidente de Région, Valérie Pécresse, en Inde, du 8 au 11 janvier 2024.

METAVISIO - THOMSON Computing bénéficiera d'une mission de prospection complète selon un cahier des charges bien défini comprenant un accompagnement personnalisé avec les équipes sectorielles de la Team France Export et un programme nourri de rendez-vous B2B (entreprises nationales) et B2G (gouvernements).

Stephan Français, Président de METAVISIO - THOMSON Computing a déclaré : "Quelle fierté et quelle reconnaissance, une nouvelle fois, pour METAVISIO - THOMSON Computing ! Être l'une des quatre sociétés sélectionnées par la région pour nous accompagner et accélérer notre développement en Inde vient confirmer la pertinence de nos produits et le dynamisme, l'expertise et la détermination de nos équipes. Une commande test de 4 000 tablettes pour les écoles publiques indiennes a été obtenue et sera livrée d'ici fin décembre 2023, avant les appels d'offres nationaux sur les marchés publics qui auront lieu au cours du premier semestre 2024. METAVISIO - THOMSON Computing est certifiée et référencée pour les marchés publics indiens des 28 provinces. Aujourd'hui, une première commande de 15.000 notebooks a été passée par l'un de nos partenaires indiens. Si 2023 était une année de transition avec l'accélération de notre ouverture à l'international et une très forte progression de près de + 150% au deuxième semestre, 2024 s'annonce avec certitude comme celle de la croissance !"