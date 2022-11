Metavisio se positionne en Inde avec la signature de plusieurs commandes publiques et privées

(Boursier.com) — Metavisio , société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, obtient plusieurs commandes importantes publiques et privées en Inde, un des plus gros marchés informatiques mondial.

METAVISIO/THOMSON Computing poursuit son internationalisation avec l'obtention début novembre de deux premières commandes sur le marché indien.

Une première commande publique résultant d'un appel d'offres pour les étudiants

METAVISIO/THOMSON Computing a remporté une commande test de 5.000 unités de tablettes à destination des étudiants d'un état indien, par le biais d'un partenaire distributeur local spécialisé dans la réponse aux appels d'offres publics. Cette commande sera livrée en décembre 2022.

Une commande complémentaire de 30.000 unités, dont une partie serait livrable en 2022, est attendue ces prochaines semaines et d'autres commandes pourraient suivre après ces premières livraisons. A terme, la part de marché attribuée à METAVISIO/THOMSON Computing dans le cadre de cet appel d'offre pourrait porter sur plus de 400.000 unités.

L'Inde a aujourd'hui la troisième population étudiante mondiale avec plus de 30 millions d'étudiants. Cet appel d'offre, qui vise à équiper une partie de ces étudiants de tablettes au meilleur rapport qualité prix, pourrait être étendu à d'autres états de l'Inde.

Par ailleurs METAVISIO/THOMSON Computing est positionnée sur 2 autres appels d'offres publics :

Le premier appel d'offres concerne la livraison de serveurs : METAVISIO/THOMSON Computing va livrer dès la semaine prochaine un modèle de serveur Thomson Computing spécialement développé pour le gouvernement Indien. La commande liée à la validation de ce produit portera sur 150 serveurs. Elle pourrait également donner lieu à d'autres commandes par d'autres Etats.

Le deuxième appel d'offres concerne la livraison d'ordinateurs portables pour les Etudiants, en vue d'une commande gérée au niveau national qui porterait sur une quantité d'environ 5 à 6 millions d'ordinateurs sur 2 ans.

Une deuxième commande obtenue auprès d'un distributeur à destination du marché privé

METAVISIO/THOMSON Computing vient de signer un contrat de Distribution avec la société DCS GROUP (Digital Compu Systems Private Limited).

Crée il y a plus de 20 ans, ce distributeur Indien basé à NEW DELHI est spécialisé dans les produits informatiques High Tech et s'appuie sur un réseau d'agences à travers l'ensemble des états Indiens.

Avec plus de 5.000 clients en Inde, DCS GROUP va promouvoir la marque METAVISIO/THOMSON Computing auprès de toutes les enseignes de distribution nationales ou régionales.

La première commande test remportée par METAVISIO/THOMSON Computing auprès de DCS d'une valeur de 400 KE sera livrée en décembre 2022.

Elle va permettre à DCS d'évaluer le marché et de préparer des commandes beaucoup plus significatives de l'ordre de 4 à 5 ME pour METAVISIO/THOMSON Computing, qui seraient passées au second trimestre 2023 en vue des grands rendez-vous Indiens de septembre-octobre (les "festivals") qui représentent des mois de ventes exceptionnelles.

Il est important de souligner que ces commandes publiques et privées, obtenues ou à obtenir, seront financées par le biais de Lettre de Crédit transférables, permettant de contribuer fortement à la croissance du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise, sans entraîner d'augmentation du Besoin en Fond de Roulement.

Grâce à ces nouveaux marchés Indiens, le chiffre d'affaires à l'international qui a déjà fortement progressé en 2022, connaitra une nouvelle accélération en 2023.