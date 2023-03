Metavisio : renforce son équipe de Direction commerciale

(Boursier.com) — Metavisio fait part de la nomination de deux nouveaux cadres dirigeants pour renforcer son équipe commerciale. Ces renforts significatifs constituent une étape importante de la société dans l'accélération de sa stratégie de développement international et de ciblage de nouveaux segments de clients. Cette stratégie sera développée à l'occasion de la publication des résultats annuels le vendredi 28 avril prochain.

Philippe Louchet est ainsi nommé Directeur Commercial BtoB et BtoG (Business-to-Government). Son arrivée permet de développer les positions de Metavisio sur les deux segments à haut potentiel du BtoB et du BtoG, à côté du circuit BtoC sur lequel Metavisio a construit son succès. Alessio Cavaliere prend lui la Direction Commerciale Europe du Sud. Son arrivée doit contribuer à soutenir le développement commercial de Metavisio en Europe du Sud au travers des partenariats avec des grossistes locaux. De manière générale, les deux dirigeants auront pour mission principale de participer à l'exécution de la stratégie commerciale dans le cadre d'un plan de développement ambitieux qui prévoit notamment de porter le chiffre d'affaires de Metavisio à plus de 350 millions d'euros en 2026.

Dans un environnement économique tendu en 2022, Metavisio rappelle qu'il ne devrait pas faire mieux que le marché et enregistrer un chiffre d'affaires annuel de plus de 30 ME. Le management entend maintenir le cap de son déploiement avec un plan de développement ambitieux visant à porter le chiffre d'affaires en 2026 à plus de 350 millions d'euros - dont plus de 80% à l'export. Cet objectif s'appuie en particulier sur le développement de Metavisio à l'international non seulement par la poursuite des efforts engagés dans les pays où la marque THOMSON Computing est déjà installée mais aussi et surtout par la conquête de nouveaux pays.

Metavisio a ainsi amorcé depuis 2020 des développements dans plusieurs pays européens hors de France et depuis 2021 aux Etats-Unis par le biais de partenariats avec des grossistes. En 2022, la Société a aussi ouvert plusieurs nouveaux pays : Scandinavie, Canada, Grande-Bretagne et Philippines.

En début d'année 2023, Metavisio a étendu son internationalisation avec la signature de deux accords pan-européens avec des acteurs majeurs de la grande distribution, ALDI et LIDL. Enfin, Metavisio a créé une filiale commerciale en Inde afin de répondre aux appels d'offres gouvernementaux portant sur des commandes potentielles importantes d'un équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros, principalement dans le secteur de l'éducation. La certification de ses produits est en cours auprès des autorités indiennes, préalable à l'éligibilité des produits THOMSON Computing sur ces nouveaux marchés.

Dorénavant présente sur quatre continents et sur trois segments de clientèle (BtoC, BtoB et BtoG), Metavisio devrait enregistrer au cours de l'exercice 2023 de nouvelles commandes significatives, livrables en 2023 et 2024. Dans un contexte de marché à nouveau porteur, le groupe est confiant dans sa capacité de réaliser un chiffre d'affaires supérieur de 150% à celui de 2022. La Société s'appuie pour cela sur la forte progression de son pipeline commercial avec un carnet de prospects supérieur à 180 ME à ce jour.