Metavisio : référencement de 5 produits par Carrefour Espagne

(Boursier.com) — Metavisio (THOMSON Computing) se félicite du référencement par Carrefour Espagne de cinq de ses produits, parmi lesquels son tout nouveau Notebook 15 Midnight Black certifié Intel Evo. Les 4 autres produits sélectionnés par Carrefour Espagne sont 4 modèles gaming (Nvidia GeForce RTX 3060 et Nvidia GeForce RTX 3070).

Le Notebook 15 Midnight Black est un nouveau PC portable ultra performant commercialisé sous la marque THOMSON Computing qui est d'ores et déjà en vente sur Amazon France et a vocation à être distribué rapidement à travers d'autres enseignes de la grande distribution et de la distribution spécialisée.