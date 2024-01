Metavisio réalise une augmentation de capital de 1 ME

(Boursier.com) — La société française Metavisio, spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a réalisé le 19 janvier une augmentation de capital par émission de 1.250.000 actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'un cercle restreint d'investisseurs pour un montant total de 1 million d'euros, prime d'émission incluse.

Le produit de cette augmentation de capital a pour objectif de compléter les ressources disponibles pour le développement du marché indien du fait des commandes obtenues sur le Retail qui font suite à l'obtention de la certification GEM permettant à la société de répondre aux appels d'offres gouvernementaux indiens.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 0,80 euro par action ordinaire nouvelle, prime d'émission incluse, soit une décote de 37,5% par rapport au cours de clôture des titres de la société au 4 janvier 2024 (1,28 euro).

Les bulletins de souscription reçus le 5 janvier 2024 font état de la souscription de l'intégralité des 1.250.000 actions, libérée pour moitié en espèces ou assimilés et pour l'autre moitié par compensation de créance, pour un montant total de 1 ME, prime d'émission incluse, soit un montant nominal de 162.500 euros et une prime d'émission de 837.500 euros.

L'augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 50% (625.000 actions) par M. Stéphan Français, président-directeur général de la société et principal actionnaire, par compensation de la créance qu'il détenait sur la société par le biais de son compte courant d'associé. Les 50% restants de l'augmentation de capital ont été souscrits par deux autres investisseurs.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération est prévu le 24 janvier. Leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR00140066X4 est prévue le 25 janvier 2024. Les actions ordinaires nouvelles seront assimilées aux actions existantes en circulation dès leur émission et confèreront les mêmes droits.

L'augmentation de capital représente environ 9,6% du capital de la société, sur une base non-diluée, avant la réalisation de l'opération.