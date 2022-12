Metavisio : ouvre une filiale en Inde

(Boursier.com) — Metavisio vient d'ouvrir une filiale à 100% à New Delhi afin de participer aux appels d'offres publics du gouvernement Indien et également distribuer ses ordinateurs au niveau du grand public en magasins ou sur Internet.

L'équipe de Metavisio a été reçue en Inde par le ministre de l'Éducation le lundi 12 décembre, afin de présenter l'ensemble de la gamme française THOMSON informatique, Tablettes, Notebook et serveurs et une autre réunion c'est organisé à Paris le lundi 19 décembre en présence du ministre de l'Éducation et du ministre de l'Industrie.

Ces deux réunions ont permis un fort rapprochement, rappelant que l'Inde avait un besoin croissant d'accès à la Technologie pour l'ensemble de ses étudiants et l'ensemble de sa population. Metavio a confirmé la création d'une société Indienne filiale à 100% de Metavisio qui se nomme Metavisio Computing India Private Limited.

"L'objectif de cette création est de postuler sur les appels d'offres publics de Tablettes et de Notebook qui correspondent à plusieurs centaines de millions de budget nationaux chaque année. Le positionnement qualité prix, le design et la notoriété de THOMSON ont fortement impressionné le gouvernement Indien qui se déplaçait en délégation à Paris la semaine dernière", précise le groupe.