Metavisio obtient une première commande d'ABSIS

(Boursier.com) — Metavisio (THOMSON Computing), a annoncé la signature d'une commande de 1,2 M$. Dans le cadre de son partenariat récemment conclu avec Metavisio, ABSIS, l'un des distributeurs européens leaders en matière d'équipements informatiques et de logiciels, a ainsi passé une première commande portant sur la vente d'ordinateurs portables de 14 et 15 pouces.

Fondé à Chypre en 1995, ABSIS a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars US en 2021, associé à un résultat d'exploitation de 113,75 millions de dollars US et un résultat net de 77,1 millions de dollars US (36 millions en 2020). ABSIS couvre principalement l'Europe de l'Est, la zone Baltique et la Communauté des États indépendants (Commonwealth of Independent States) composée en 2020 de neuf des quinze anciennes républiques soviétiques.

" Cette première commande inaugure une relation de long terme entre Metavisio et ABSIS qui devraient référencer de nouveaux produits dans les prochains mois ", se félicite le groupe.