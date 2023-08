Metavisio obtient l'autorisation de produire et livrer l'ensemble de ses solutions informatiques en Inde

(Boursier.com) — Metavisio a annoncé l'obtention par le gouvernement indien du référencement et de l'accréditation pour produire et livrer l'ensemble de ses solutions informatiques sur son territoire. La filiale indienne de Metavisio vient ainsi d'être validée sur le site d'appel d'offre du gouvernement comme un OEM pouvant fournir du Made in India à travers un partenariat avec une importante usine d'assemblage et de fabrication locale.

Metavisio rappelle qu'en parallèle, le gouvernement indien a interdit en début d'année aux marques chinoises de répondre aux appels d'offres en Inde, privant entre autres Lenovo, le numéro un mondial, de cette opportunité très importante. Toujours en Inde, la ventr en B to C va commencer le mois prochain avec les premières livraisons de produits à destination des retailers et du business on line, suite à la validation des produits au standard indien BIS.

Afin de soutenir l'accélération de sa croissance, Metavisio met cependant en place un Programme d'Augmentation de Capital à Terme (PACT) avec Alpha Blue Ocean dans la limite de 3 millions d'actions. Ce financement en fonds propres permettra de financer le développement à l'international, en particulier dans l'ensemble des nouveaux pays ouverts en 2023 et qui ont tous passés commandes pour une livraison entre août et septembre 2023, avec un pipeline de commandes fermes d'environ 15 millions d'euros dont les premières commandes de 13 pays nouveaux.

Concernant le PACT, l'Investisseur s'est engagé à souscrire, à compter de ce jour et pendant une période de 24 mois, à la demande de Metavisio, à des augmentations de capital par tranches comprises entre 0,5 et 1 million d'actions, dans la limite globale de 3 millions d'actions.

Pour chaque tranche intégralement souscrite par l'Investisseur, le prix d'émission des actions nouvelles sera égal au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Metavisio sur Euronext Paris au cours des trois séances de bourse précédant la demande de tirage, sans décote. Pour chaque tranche, et après la livraison des actions Metavisio objet de l'augmentation de capital correspondante, 80% du produit d'émission sera placé sur un compte ségrégé. Le solde du produit d'émission sera conservé par Metavisio. Selon des règles de trading préétablies pour chaque tranche, l'Investisseur sera en charge de céder, de manière ordonnée, les actions Metavisio ainsi souscrites. 95% du produit de cession sera reversé mensuellement à Metavisio, directement par l'Investisseur ou par tirage sur le compte ségrégé.