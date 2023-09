Metavisio : Mise en place de financements non dilutifs dédiés à l'accélération du développement

(Boursier.com) — Afin de financer les nouvelles commandes, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a obtenu et signé deux nouvelles lignes de financements courts termes pour un montant de 9,1 millions d'euros :

-Ligne de crédit court terme obtenue pour 5.400.000 d'euros, qui a débuté le 27 septembre 2023

-Ligne de crédit court terme obtenue pour 3.700.000 d'euros, et qui débutera le 1er octobre 2023.

Ces nouveaux accords de financements courts termes, permettront de répondre aux référencements records et aux commandes fermes obtenues, sur le seul mois de septembre 2023 dans 14 nouveaux pays : Inde, Roumanie, Afrique du sud, Hongrie, Pologne, Lituanie, Estonie, Lettonie, Tchéquie, Slovaquie, Bulgarie, Grèce, Chypre et les Philippines.

Grâce à ces financements externes, pour plus de 9 millions d'euros, et fort d'environ 10 millions d'euros de capitaux propres, la société va pouvoir livrer rapidement sur le mois d'octobre et début novembre, environ 20 millions d'euros de commandes sur l'ensemble des pays anciens et nouveaux, ce qui sera un record pour l'entreprise.

Il est également prévu dans les contrats signés, une évolution des lignes de financement courts termes en fonction de la montée en puissance du chiffre d'affaires de la société.

Le Président Fondateur du groupe, Stéphan Français, a commenté : "Nous avons été des Français (européens) patients et vertueux depuis 10 ans, avec la marque THOMSON. Notre stratégie est d'offrir la dernière technologie informatique au meilleur prix. L'image des Français reste très technologique et nous le prouvons tous les jours. Notre prix de l'Innovation obtenu pour nos ordinateurs portables au salon mondial de la technologie à Berlin (IFA), le 8 septembre 2023 en est une belle illustration".

"Le moment est important, car le marché mondial évalué à environ 240 milliards d'euros chaque année (tablettes, PC et notebook) se divisait, jusqu'à présent, entre 6 acteurs Chinois/Taiwanais et Américains. METAVISIO a modifié le concept vieillissant de ces géants de l'informatique, avec une gamme française et européenne THOMSON plus design, plus technologique et moins chère.

Avec notre investisseur emblématique, Teddy RINER, METAVISIO avait lancé un pari difficile en début d'année : fabriquer et livrer des ordinateurs THOMSON dans 40 pays en 2023, nous livrerons au moins 50 pays cette année...

Prochain objectif pour 2024 : livrer l'ensemble des pays du monde, il ne nous reste plus que 150 pays à ouvrir pour y parvenir ! Notre équipe n'a aucune limite et nous l'avons prouvé ces dix dernières années avec nos ordinateurs THOMSON : METAVISIO, c'est le retour de la France qui gagne !"