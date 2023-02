Metavisio maintient de fortes ambitions pour 2023 en dépit de la déception des ventes en 2022

(Boursier.com) — Même si le chiffre d'affaires 2022 de Metavisio n'est à ce stade pas finalisé et n'a pas encore été audité par les commissaires aux comptes, il devrait s'inscrire aux alentours de 30-32 millions d'euros, au-dessous des ambitions du groupe.

Après deux années exceptionnelles en 2020 et en 2021, l'année 2022 a été très difficile pour toute l'industrie informatique avec un recul général des ventes dans le monde. Les ventes de Metavisio ont suivi l'évolution du secteur. En revanche, l'année 2022 a permis pour Metavisio un développement à l'international très fort avec plus de 25 pays ouverts en fin d'année permettant aux produits Thomson d'être sur les linéaires des enseignes grand public sur des marchés internationaux tels que le Canada, l'Amérique Latine, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est dès le début de l'année 2023.

Metavisio revoit à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2022 du fait de l'environnement difficile du secteur de l'électronique grand public en 2022

Metavisio devrait connaître une baisse contenue de 13% de son Ebitda à 5,5 ME en 2022, donc à un niveau proche de celui record de 6,7 ME en 2021. De fait, Metavisio améliorerait significativement son ratio d'Ebitda/CA qui augmenterait de 11% en 2021 à 18% en 2022.

Le résultat net de la société devrait demeurer positif en 2022.

Par ailleurs, Metavisio aura presque triplé le montant de ses fonds propres qui sont passés de 7,8 ME au 31 décembre 2021 à 19,8 ME au 31 décembre 2022, grâce à 2 levées de fonds réussies, totalisant 8 ME respectivement les 29 juin 2022 et 29 novembre 2022 et à la conversion de 4 ME d'obligations convertibles en actions nouvelles. Cela aura au total constitué une augmentation des fonds propres de 12 ME en 2022.

La société aura aussi plus que divisé par 2 le poids de sa dette obligataire qui est passée en 2022 de 15 ME à 5,7 ME.

Perspectives

Sur le plan stratégique, opérationnel et commercial, l'ouverture en 2022 de 25 nouveaux pays devrait permettre à Metavisio de profiter à plein du rebond annoncé des ventes d'ordinateurs portables en 2023.

Dans un marché en rebond, les acheteurs devraient rester très sensibles au prix, argument sur lequel Metavisio est particulièrement bien positionné. Metavisio est en effet connu pour ses produits innovants, de très grande qualité avec un positionnement entrée et milieu de gamme.

La société travaille sur une levée de fonds en 2 étapes avec l'assistance de la banque d'affaires américaine Riverside Management Group, avec comme objectif de doubler la valeur des capitaux propres de la société qui devraient passer de 19,8 ME au 31 décembre 2022, à plus de 40 ME à la fin du 3e trimestre 2023, par

- une 1ère augmentation de capital prévue pour avant la fin du 1er trimestre 2023 ; et

- une 2e levée de fonds prévue simultanément à la cotation de la société sur le Nasdaq aux Etats-Unis qui pourrait prendre la forme d'une double cotation ou de la fusion avec une société déjà cotée sur le Nasdaq.

La cotation de Metavisio sur le Nasdaq devrait lui permettre d'améliorer sa visibilité auprès des investisseurs particuliers, de la communauté des analystes de Wall Street et de l'ensemble des investisseurs professionnels spécialisés sur les valeurs dans le secteur de l'électronique grand public et du 'retail'. Une présence sur le Nasdaq est aussi sensée augmenter encore la liquidité du titre, la capacité pour Metavisio de financer sa future croissance organique et externe ainsi que la création de valeur pour ses actionnaires plus proche de celles des comparables.

Grâce à ces nouveaux fonds propres, Metavisio prévoit de continuer sa croissance sur 2023 avec un programme d'embauches sur les 4 continents.

Son développement international est attendu en Inde, aux USA, en Afrique et devrait se poursuivre bien sûr en Europe. L'arrivée dès le 1er mars 2023 d'un directeur B to B et B to G (Business-to-Government), spécialiste du secteur informatique et des marchés publics depuis 30 ans, permettra d'ajouter deux verticales à la verticale 'retail' qui a fait le succès historique de Metavisio.

L'ambition et la stratégie du Président Directeur Général sont claires : réaliser un chiffre d'affaires d'1 MdsE à horizon 2030 grâce au maintien du positionnement de Metaviso en termes de recherche, de design, de marketing, d'innovation, et de produits entrée et milieu de gamme de qualité à des prix parmi les plus compétitifs sur tous les marchés. Metavisio se positionne aussi à l'entrée sur de nouveaux segments de clientèle BtoB et le BtoG ; au développement international et à la réalisation d'acquisitions stratégiques pouvant être rémunérées en cash et en titres cotés sur le Nasdaq.

Les résultats financiers 2022 seront publiés le 30 mars 2023 après clôture du marché.