Metavisio : levée de fonds et transfert sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Metavisio lance une augmentation de capital "pour accompagner son développement à l'international et sa stratégie d'innovation". Le groupe procédera au transfert de ses titres d'Euronext Access+ vers Euronext Growth à l'issue de l'opération en cotation continue.

La société lance une offre à prix ferme, à 6,30 Euros, pour un produit brut de 5,30 ME, pouvant être porté à 6,10 ME en cas d'exercice de la clause d'extension. Stéphan Français, Directeur général et administrateur de la Société souscrit à hauteur de 500 KE. La société a également reçu des engagements de souscriptions à l'Offre de la part d'investisseurs tiers à hauteur de 3,1 ME, soit un montant total d'engagements de souscription de 3,6 ME, soit 68% de l'Offre.

Metavisio a récemment publié des résultats financiers 2021 historiques qui reflètent l'accélération de sa stratégie de conquête de parts de marché, tant en France qu'à l'international : un chiffre d'affaires de 60,8 ME, en progression de 28,5% par rapport à 2020, une part de marché en France de 81,5% sur le segment des PC à moins de 300 Euros et de l'ordre de 23,6% sur le segment des PC à moins de 500 Euros (prix publics). Un EBITDA en hausse de 39,7% (6,3 ME) et un résultat d'exploitation en hausse de 38,8% (4,1 ME).

Le société confirme ses objectifs 2022 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 ME, en hausse de 15% par rapport à 2021, et une marge d'EBITDA au moins équivalente à celle de 2021. A horizon 2026, Metavisio vise 120 ME de chiffre d'affaires associé à une marge d'Ebitda supérieure à 13%.