Metavisio : les actionnaires autorisent la réduction de la valeur nominale des actions

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle de Metavisio s'est tenue, le 26 juin à 8h30 au siège social de la société. L'Assemblée s'est tenue sous la présidence de Stéphan Français, président du conseil d'administration et directeur général de la société. Les actionnaires présents ou représentes réunissaient 59,65% des actions et droits de vote et toutes les résolutions proposées ont toutes été approuvées.

L'assemblée a notamment :

- approuvé les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que l'affectation de du résultat ;

- approuvé les conventions réglementées ;

- autorisé la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions ;

- autorisé la réduction de la valeur nominale des actions, celle-ci étant portée de 1 euro à 0,13 euro ;

- renouvelé les délégations financières usuelles pour intervenir sur le capital de la société.

Réduction de la valeur nominale

La réduction du capital social par réduction de la valeur nominale des actions a été mise en oeuvre par un conseil d'administration qui s'est tenu le 27 juin. Ce même conseil a également constaté la conversion de 170 obligations convertibles en actions émises le 27 janvier 2022 qui s'est traduite par la création de 199.099 actions nouvelles de 0,13 euro de valeur nominale émises, soit une augmentation de capital de 25.882,87 euros.

A la suite à cette création d'actions, le nombre d'actions composant le capital social est passé de 8.971.025 actions à 9.170.124 actions d'une valeur nominale de 0,13 euro chacune, soit un capital social porté de 1.166.233,25 euros à 1.192.116,12 euro. La documentation relative à l'Assemblée peut être consultée sur le site internet de Metavisio.