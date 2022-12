Metavisio : la nouvelle gamme de PC sera présentée début janvier au CES de Las Vegas

(Boursier.com) — Metavisio (THOMSON Computing) sera présent au salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas pour y présenter du 5 au 8 Janvier 2023 sa nouvelle gamme de PC au grand public et à l'ensemble des distributeurs mondiaux.

Le groupe annonce notamment le lancement des Thomson Gaming, des ordinateurs portables conçus pour le jeu vidéo en 15 ou 17 pouces avec des processeurs Intel de dernière génération et des cartes graphiques NVIDIA RTX. Autre innovation, le notebook NEO Gaming est dédié au jeu dans le cloud ce qui lui permet d'être encore plus compact et surtout très abordable.

Metavisio dévoilera aussi le Notebook 15 Shadow Gray, présenté comme le seul notebook certifié Intel Evo - 12e Gen sur le marché, proposant un écran tactile de 15,6 pouces à haute luminosité, et le plus fin avec 15mm d'épaisseur.