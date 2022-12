Metavisio et le SPAC SportsTek Acquisition Corp mettent fin à leurs négociations exclusives

(Boursier.com) — METAVISIO , société française spécialisée dans la construction, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables, dont les titres sont cotés sur le marché Euronext Growth à Paris, est précédemment entrée en négociations exclusives le 9 septembre 2022 avec SportsTek Acquisition Corp, une société américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC), dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, en vue d'un projet de rapprochement d'entreprises aux termes duquel l'entité combinée serait cotée au Nasdaq.

Compte tenu des conditions de marché difficiles pour les SPACs aux Etats-Unis et d'un niveau élevé de remboursement du compte séquestre de SportsTek décidé par les actionnaires réunis en assemblée spéciale le 20 décembre 2022, les fonds restants disponibles sur le compte séquestre de SportsTek et devant être apportés à METAVISIO, dans le cadre du rapprochement envisagé, afin de permettre le développement de l'activité de METAVISIO à l'échelle mondiale ne sont pas au niveau attendu par les actionnaires de METAVISIO.

En conséquence, METAVISIO et SportsTek ont convenu ce jour de mettre fin à leurs négociations exclusives et de ne signeront pas les documents contractuels relatifs au rapprochement d'entreprises. Les actions METAVISIO resteront donc cotées sur Euronext Growth à Paris.

METAVISIO reste convaincue qu'une cotation au Nasdaq ou une double cotation sur Euronext Growth et au Nasdaq constituerait une plateforme idéale pour accéder au marché américain et aux investisseurs américains et continue d'explorer des projets en ce sens.