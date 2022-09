Metavisio en négociations exclusives avec un SPAC coté sur le Nasdaq

(Boursier.com) — Metavisio (THOMSON Computing) annoncé être en négociations exclusives avec une société américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition (SPAC) dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, en vue d'un projet de rapprochement aux termes duquel l'entité combinée serait cotée au Nasdaq.

Metavisio a ainsi l'intention d'accentuer son développement international et de sortir de nouveaux modèles de PC bureautiques et de " gaming " pour le marché du e-sport, ces nouveaux produits étant lancés aux Etats-Unis avec des perspectives de développement à l'échelle mondiale. La cotation au Nasdaq devrait conférer à la société combinée, post-closing, une plateforme pour accéder au marché américain et aux investisseurs américains, entre autres avantages.

Si les parties décident de conclure l'Opération Proposée, sous réserve de la conduite d'une due diligence, l'opération serait probablement structurée sous la forme d'une acquisition de 100% du capital social de Metavisio sur une base entièrement diluée, après réalisation des procédures de notification et d'approbation requises aux États-Unis et en France, selon le cas.

L'Opération Proposée serait basée sur une valeur d'entreprise estimée de Metavisio qui devrait être dans une fourchette comprise entre 140 et 160 millions de dollars (USD), sous réserve des résultats de la due diligence, pour 100% du capital de Metavisio sur une base entièrement diluée. La valorisation et les autres termes de l'Opération Proposée seraient négociés par les parties et soumis à une due diligence et à la délivrance d'un avis d'un cabinet indépendant portant sur l'équité de l'opération pour les actionnaires du SPAC (fairness opinion).

La contrepartie de l'acquisition auprès des actionnaires de Metavisio devrait consister en des actions nouvellement émises par l'entité combinée. A titre de condition au regroupement d'entreprises proposé, les actions de Metavisio ne seraient plus cotées sur le marché Euronext Growth et les actions de l'entité combinée seraient cotées au Nasdaq. La réalisation de l'Opération Proposée serait notamment conditionnée à son approbation par les actionnaires du SPAC, son approbation ou instruction par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de la réglementation boursièr eapplicable, et l'obtention d'engagements de participation à l'Opération Proposée de la part des principaux actionnaires de Metavisio représentant au moins 90% du capital social sur une base entièrement diluée.

Le SPAC et Metavisio se sont engagés à respecter une période d'exclusivité initiale de 30 jours. Aucune des parties n'est obligée de poursuivre une quelconque transaction tant que le SPAC n'aura pas effectué une due diligence juridique et financière préalable et que les parties n'auront pas négocié et signé les documents définitifs de l'opération.