Metavisio : de meilleures marges malgré la chute du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Metavisio (Thomson Computing) a réalisé au cours du 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros (21,1 ME au 1er semesre 2022). Dans un contexte complexe perturbé par l'inflation et la situation géopolitique, Metavisio dont le modèle économique est totalement orienté à l'international, a particulièrement bien résisté. Les prises de commandes effectuées sur la période témoignent de la qualité de l'offre et de la reconnaissance croissante de la marque, malgré l'arrêt brutal de la consommation fin 2022.

L'ensemble des résultats affiche une bonne solidité. Metavisio est parvenue à piloter finement ses achats, ses stocks et l'ensemble de ses charges, ce qui lui permet de dégager un résultat d'exploitation de 1 ME.

Le glissement du chiffre d'affaires du 1er semestre vers le 2e semestre illustre la dynamique nouvelle de la société et sa volonté de proposer des solutions plus complètes en ouvrant le marché mondial, avec une présence dans 52 pays dans 4 continents en 2023 (12 pays principalement européens en 2022).

Le résultat courant avant impôts enregistre une croissance de +18% à 0,5 ME (0,4 ME au 1er semestre 2022). Mécaniquement, le résultat net passe de 0,2 ME en 2022 à désormais 0,5 ME.

Les capitaux propres s'élèvent à 12,3 ME. La société a obtenu un Prêt Participatif Relance (PPR) pour un montant de 4 ME, qui sera remboursé in fine en 2027, permettant ainsi à la société de rester focalisée sur son développement.

Perspectives de croissance

Les ventes du 1er semestre et les commandes fermes du 2e semestre bénéficient d'un positionnement entrée, milieu et haut de gamme européen avec des benchmarks qui dorénavant démontrent le bon positionnement et la force de la société par rapport aux géants chinois et américains de l'informatique. La dynamique commerciale est soutenue pour promouvoir les produits et générer de nouvelles opportunités.