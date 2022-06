Metavisio : appel de marché effectué

(Boursier.com) — Metavisio annonce le transfert de ses titres d'Euronext Access+ vers Euronext Growth, après avoir réalisé avec succès une augmentation de capital destinée à accélérer son développement international et sa stratégie d'innovation.

L'offre a séduit des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi que des investisseurs individuels français, malgré un contexte de marché perturbé.

La demande globale s'est élevée à 4,2 ME, dont 3,8 ME pour le Placement Global et 0,4 ME pour l'Offre à Prix Ferme...