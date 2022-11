Metavisio ambitieux au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est

(Boursier.com) — Metavisio annonce la signature d'un contrat de distribution au

Moyen-Orient et en Afrique de l'Est, et prévoit de réaliser 10M$ de chiffre d'affaires sur ces deux régions en 2023.

Selon l'institut GFK, le marché devrait connaître au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est, en 2023 et 2024, une croissance annuelle moyenne comprise entre 6 et 10% selon les pays concernés.

Metavisio prévoit déjà de réaliser dès 2023 un CA de 10M$ sur les pays concernés.

Il s'agirait de la vente de 50.000 notebooks répartis sur la zone de distribution RED DOT. La 1re commande se situera autour de 1M$ en fonction des configurations des notebooks retenus par

les clients de RED DOT.