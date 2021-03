Metalliance : va participer à la rénovation du Train de La Rhune au Pays Basque

(Boursier.com) — Metalliance , société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, a été retenue dans le cadre de l'appel d'offres de rénovation et de réhabilitation de la voie et de la crémaillère du célèbre train touristique de La Rhune (Pyrénées-Atlantiques).

La société fournira les wagons de chantier. TIM-Ingénierie, le maître d'oeuvre du projet, assurera le suivi de ces fabrications. Metalliance est en charge de l'étude, la fabrication et l'"enraillement" -c'est-à-dire la mise en service- des différents wagons : un wagon plateau pour le transport du matériel de réfection de la voie, un wagon grue permettant la manutention des matériaux, un wagon trémie pour régaler le ballast le long de la voie et une cabine pour le transport du personnel de chantier, pouvant également servir de wagon d'évacuation pour les passagers.

Rappelons que Le Train de la Rhune est l'une des attractions les plus populaires du Pays Basque. Le train de collection emmène ses passagers à 905 m d'altitude en 35 minutes de promenade ferroviaire au milieu de la nature, avec à l'arrivée un panorama à 360o, entre terre et mer.