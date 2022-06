Metalliance : Hirpinia commande 4 TSP

(Boursier.com) — Metalliance , une filiale du Groupe Gaussin spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer. Ces véhicules sont destinés à la réalisation du tronçon ferroviaire reliant Apice à Hirpinia dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en Italie.

Le contrat comprend la conception, la fabrication, la livraison et la mise en service des véhicules. Ces derniers doivent être livrés en deux étapes, avec les 2 premiers TSP qui arriveront sur le chantier italien dès mi-2022.

Les véhicules fournis par Metalliance se distinguent par leur modularité. Ainsi, les 4 TSP, destinés essentiellement au transport des voussoirs pour la réalisation des 3 tunnels du tronçon ferroviaire, auront la particularité de pouvoir s'adapter à d'autres utilisations grâce à un ajout de faux-châssis, fournis également par Métalliance et permettant d'y installer des bennes d'évacuation de déblais. Ces équipements sont également conçus pour faciliter le déchargement des voussoirs par l'avant du véhicule grâce à un système d'articulations permettant de plier la cabine de pilotage. Les TSP se démarquent aussi par leur performance puisqu'ils seront capables de supporter des charges allant jusqu'à 100 tonnes.

Le chantier auquel participe Metalliance s'inscrit dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire qui va relier Naples à Bari.

"Notre entreprise se réjouit de participer à un chantier d'une telle envergure en Italie, qui va relier à grande vitesse les deux principales villes du sud de la péninsule. Connue pour avoir inventé le train sur roues pneumatiques, présente aujourd'hui sur de très grands chantiers à travers le monde", commente Jean-Claude Cothenet, Président-Directeur-Général de Metalliance.