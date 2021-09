Metalliance / Gaussin : une commande de 16 engins en Grande-Bretagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Metalliance , qui fait partie du groupe Gaussin, annonce une commande de 16 engins mobiles souterrains pour la section Sud du projet High Speed 2 (HS2) en Grande-Bretagne. Ces 16 véhicules comprennent des Trains sur pneus (TSP) électriques, des Menrider électriques d'une capacité de 20 personnes et des véhicules de secours électriques pour les opérations d'évacuation du personnel, d'une capacité de 30 personnes.

Dans le cadre du contrat, Metalliance va fournir les véhicules à Skanska, Costain et STRABAG (SCS), pour le compte de HS2. SCS est une joint-venture associant des partenaires de premier plan, qui mettent en commun une expérience mondiale du rail à grande vitesse et une excellente connaissance des enjeux régionaux et nationaux.

Conduite sur un peu plus d'un an, l'opération doit donner lieu à des livraisons prévues entre mars 2022 et avril 2023.

Metalliance prend en charge les études, la fabrication, la livraison sur le site client, la mise en service ainsi que les essais sur site.