Metalliance conforte sa position au Japon avec cette prestation comprenant le design, la fabrication et l'expédition des véhicules

(Boursier.com) — Metalliance , société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce la livraison en novembre de deux Véhicules Multi-services VMS-50 et de deux Véhicules Multi-services VMS-60 destinés aux tunnels du Metropolitan Inter-City Expressway dans la région de Tokyo. Cette livraison inclut 2 VMS pour le tunnel Kuden-Kasama du Yokohama Ring Expressway South Line et 2 VMS pour le Yokohama Shonan Road Tunnel project (Phase 2).

L'importateur ITOCHU TC Construction Machinery Co., Ltd., distributeur de METALLIANCE au Japon, est l'importateur et prend en charge la mise en route de ces véhicules partis de France en octobre 2021. Cette livraison sera prochainement suivie d'une nouvelle livraison de quatre véhicules. Au total, huit véhicules METALLIANCE seront exportés au Japon d'ici fin 2022.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une présence croissante de METALLIANCE au pays du soleil levant puisqu'en janvier 2019, la société avait livré deux Trains sur pneus pour la phase 1 du projet Shonan Road Tunnel Project.