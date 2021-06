Metalliance : commande de 3 trains sur pneus (TSP) pour le projet d'élargissement de la liaison routière I-64 en Virginie (USA)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Metalliance , société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de trois Trains Sur Pneus (TSP) destinés au projet d'élargissement de la liaison routière I-64 joignant Hampton à Norfolk, dans l'État de Virginie aux États-Unis.

Dans le cadre de la réalisation des deux nouveaux tunnels sous-marins de 2,4 km chacun, creusés au tunnelier, les TSP de METALLIANCE sont destinés à transporter le personnel de chantier, des voussoirs et divers éléments nécessaires à la construction de tunnels. Ils seront accompagnés de 2 cellules de personnel 6 places et 21 places.

Le contrat comprend les études, la fabrication, le montage, les essais et la livraison par Metalliance des TSP prévue début 2022. Cette prestation, clés en main, répond à la commande de Hampton Road Connectors Partners (HRCP), joint venture composée de Dragados USA, Vinci Construction Grands Projets, Flatiron Constructors et Dodin Campenon Bernard. Le client final est le Département des transports de l'État de Virginie (Virginia Department of Transportation).

Chaque TSP pourra supporter une charge allant jusqu'à 140 tonnes et sera modulable.