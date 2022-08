Metalliance : commande de 3 engins souterrains électriques pour Singapour

(Boursier.com) — Metalliance , filiale du Groupe Gaussin spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, obtient une commande de 3 engins mobiles souterrains électriques destinés au creusement de l'extension de la ligne Cross Island Phase 1 du métro de Singapour. Ces 3 e-VMS sont destinés principalement au transport de voussoirs, au transport de béton et à la logistique diverse.

Le contrat comprend le design, la fabrication, le montage, la livraison et la mise en service sur site de ces 3 véhicules, qui doivent être livrés pour le printemps 2023. Il est conclu avec la joint-venture Taisei Corporation - China State Construction Engineering Corporation Limited Singapore Branch pour le compte de Land Transport Authority, l'administration qui gère les transports de Singapour.

Les véhicules fournis par Metalliance sont électriques et répondent ainsi aux exigences environnementales du client, qui souhaite s'assurer de l'empreinte carbone limitée du projet. Ces véhicules se distinguent aussi par leur performance et leur modularité. Les TSP sont capables de supporter des charges allant respectivement jusqu'à 50 et 100 tonnes, tandis que le MSV représente comme son nom l'indique un véritable couteau suisse des engins mobiles de logistique de chantiers.

La première machine commencera à travailler en mai 2023 sur le chantier CR105, un lot de la Cross Island Line à Singapour qui comprend un tunnel de 3.2 km entre les stations Aviation Park et Loyang.

La Cross Island Line (CRL) est la 8e ligne du métro de Singapour. Ce projet représente un nouveau marché pour Metalliance.