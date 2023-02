Metadvertise : remboursement anticipé des OCA

(Boursier.com) — Metadvertise annonce le remboursement anticipé en numéraire des 1 100 000 obligations convertibles en actions (OCA) émises en février 2022 au profit d'Entrepreneur Invest.

Cette opération s'inscrit dans le prolongement de la réorientation stratégique engagée par le Groupe, matérialisée par la cession de ses filiales dédiées à la publicité sur mobile (France et Allemagne) puis par la prise de participation majoritaire dans le groupe Triple A/PM SA, acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe.

Le remboursement de l'emprunt obligataire convertible en actions pour un montant de 1.328.287,29 EUR sera réalisé le 3 février, date à laquelle les 1 100 000 OCA seront annulées.

A compter de cette date, Metadvertise n'aura plus d'emprunt convertible en actions et ses dettes financières ne s'élèveront plus qu'à 250 000 euros, accélérant ainsi significativement son désendettement.