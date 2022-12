Metadvertise : rachat de Triple A / PM SA

(Boursier.com) — Metadvertise a conclu un accord définitif avec Park Capital relatif à l'acquisition de 51% du capital de la société Triple A actionnaire détenant 75% du capital de la société PM SA, acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe. En 30 ans d'existence, la société PM SA s'est imposée comme un expert de la production audiovisuelle (films, séries, films d'animations, documentaires et publicités) avec plus de 600 heures de contenus produits au travers de plus de 200 films et séries. PM SA contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur (création, production et distribution) et collabore avec de prestigieux clients et partenaires, parmi lesquels les plus importants groupes de médias tels que France télévision, TF1, Canal +, le Groupe M6, Publicis Groupe et Lagardère. PM SA dispose également d'un solide réseau de partenaires internationaux renommés et bien établis qui permettra une très large diffusion de ses prochains films d'animation 'Lendarys' (sortie prévue juin 2023), 'Urban jungle' (Richard Orlinski - 2024) et 'Tino' (Yann Arthus-Bertrand - 2025). Récemment, la société Triple A (société-mère de PM SA) s'est spécialisée dans la production de publicités pour de grandes marques et l'adaptation de romans à succès.

Le groupe Triple A / PM SA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 27,8 ME pour un EBITDA de 9,3 ME et un résultat net de 2,7 ME (soit 10% de marge nette).

Comme cela avait été annoncé par la Société lors de sa communication du 14 novembre 2022, cette acquisition, qui a été réalisée sur la base d'une valeur des titres égale à 70 ME, était conditionnée à la confirmation d'une valorisation du groupe Triple A / PM SA par un expert indépendant extériorisant une valeur des titres de Triple A au moins égale à 70 ME.

L'acquisition de 51% de la société Triple A est réalisée via l'acquisition de deux blocs d'actions (de 30% et 21%) pour un montant initial total d'environ 36 ME. Le règlement du bloc de 30% interviendra selon les modalités suivantes : paiement en numéraire à Park d'une somme de 250.000 euros ; et reprise par Metadvertise des engagements stipulés lors de l'acquisition par Park dudit bloc de 30% comprenant un crédit-vendeur (à savoir trois paiements en numéraire de 7 ME chacun en juillet 2024, juillet 2025 et juillet 2026) et un complément de prix représentant un montant de 10% des revenus supérieurs à 70 ME générés par chacun des films 'Urban Jungle' et 'Lendarys'. Le règlement du bloc de 21% interviendra par compensation avec une créance de 1,2 ME ; paiement en numéraire de 5,5 MEUR ; et règlement du solde (8 ME) en numéraire ou nouvelles actions au plus tard au 30 septembre 2023 (en cas d'émission de nouvelles actions, Park Capital devra les conserver pendant un an minimum).

Compte-tenu du prix de cession retenu et de la valorisation extériorisée par le rapport de l'expert indépendant, les parties ont convenu qu'un complément de prix pourrait également être versé à Park sur la base d'un multiple de l'EBITDA (identique au multiple d'EBITDA retenu par l'expert indépendant dans son rapport relatif à la valorisation du groupe Triple A/PM SA) réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sous condition que l'EBITDA 2023 soit au moins égal à 20 ME.

L'intégration à 100% du groupe Triple A / PM SA "contribuera pour partie au chiffre d'affaires 2022 de Metadvertise, et permettra surtout dès le 1er semestre 2023 d'améliorer significativement les résultats du Groupe". Le Conseil d'administration de Metadvertise qui s'est tenu mardi 29 novembre 2022 a approuvé, à la majorité de ses membres, le principe et les modalités de cette opération.