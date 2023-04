Metadvertise publie un résultat net de 1,7 ME, positif pour la première fois depuis sa cotation

(Boursier.com) — Metadvertise présente ses comptes sur l'exercice 2022. Bien que cet exercice ne consolide qu'un seul mois des très bons résultats réalisés par la filiale Triple A/PM SA, cette contribution permet au chiffre d'affaires du groupe Metadvertise de s'établir à 16,1 ME sur 2022, en croissance de 8% par rapport à 2021. En effet, Triple A/PM SA a connu un mois de décembre 2022 particulièrement dynamique puisque la société PM SA a bénéficié sur ce dernier de l'enregistrement du chiffre d'affaires lié aux droits de diffusion en salle de son film d'animation "Lendarys", dont la sortie officielle est prévue pour octobre 2023.

Bénéficiant de la croissance du chiffre d'affaires, l'EBE de Metadvertise a été multiplié par 4 par rapport à 2021 et s'élève à 1,1 ME à fin décembre 2022, portant la marge sur EBITDA à 7% du CA contre 2% l'an passé. Ce dernier bénéficie également de la baisse temporaire des frais de personnel lié à la cession des filiales française et allemande.

Le Résultat d'exploitation doit pour sa part supporter l'amortissement des coûts de production liés au film d'animation "Lendarys", enregistrés dès l'obtention des droits de diffusion en salle. Cet amortissement sur 3 ans, s'élève à 5,4 ME pour l'exercice 2022 et porte le Résultat d'exploitation à - 4,3 ME.

Quant au Résultat de l'ensemble consolidé, il redevient positif et s'inscrit à 4,5 ME après l'enregistrement d'un résultat exceptionnel de 10,4 ME lié à la cession des activités historiques de publicité sur mobile.

Bilan et structure financière renforcés

L'intégration du groupe Triple A/PM SA permet également de renforcer le bilan de Metadvertise qui passe ainsi de 9 ME en décembre 2021 à 92,9 ME au 31 décembre 2022. Ce dernier comprend notamment 68,2 ME d'actifs immobilisés principalement constitués de 35,9 ME d'écarts d'acquisition liés à la récente prise de participation de 51% de Triple A/PMSA.

Les disponibilités du Groupe (Valeurs Mobilières de Placement comprises) s'établissent à 8,3 ME à fin décembre 2022 pour 20,3 ME de dettes financières portant l'endettement net du Groupe à 12 ME. Ces dettes sont liées à la filiale Triple A/PM SA.

De même les capitaux propres du Groupe, bénéficiant du résultat net positif de l'exercice et de la consolidation des capitaux de sa filiale, s'élèvent à 5,6 MEUR au 31 décembre 2022 contre -2,7 ME à fin décembre 2021.

Après un exercice 2022 de transition qui bénéficie des premiers effets de l'intégration de la filiale Triple A/PM SA, Metadvertise devrait consolider ses résultats et son changement de dimension sur 2023. Au cours de l'exercice, le Groupe bénéficiera des revenus liés à la production de publicités et surtout des recettes liées à la sortie internationale du film d'animation "Lendarys", prévue en octobre 2023 et produit en partenariat avec Caramel Films (Ballerina).

Fort d'une réorientation stratégique bien engagée, Metadvertise va poursuivre la structuration du Groupe afin d'accompagner les développements et la croissance de sa filiale audiovisuelle. Le Groupe conserve intacte son ambition de devenir un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe à l'horizon 2030.