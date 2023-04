Metadvertise prolonge la période de souscription de son émission obligataire

(Boursier.com) — Metadvertise annonce que son émission obligataire, en cours sur Equisafe Invest et initialement prévue jusqu'au 21 avril, va être prolongée d'une semaine, soit jusqu'au 28 avril 2023 inclus, afin de satisfaire l'ensemble des demandes des souscripteurs.

Pour rappel, cette émission obligataire autorisée par le Conseil d'administration de Metadvertise le 20 mars, est accessible à l'ensemble du public sur la plateforme participative Equisafe Invest et pourra être portée à 7.999.000 euros maximum. Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1,00 euro ont une maturité de 2 ans, seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 14% brut payable à chaque date anniversaire.

L'ensemble des informations et l'accès au bulletin de souscription de l'obligation sont disponibles sur le site d'Equisafe Invest, plateforme immatriculée en tant que Conseiller en Investissement Participatif par l'ORIAS :