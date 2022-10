Metadvertise en pertes de 0,94 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Metadvertise publie pour son premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 6,36 ME en croissance de 4,2% par rapport au 1er semestre 2021. L'Allemagne représente 60% du CA et s'établit à 3,8 ME (+11% comparé au S1 2021). L'activité en France reste stable à 2,4 ME sur la période et représente 37% du CA. L'Italie représente un chiffre d'affaires marginal sur le semestre de 0,2 ME. Suite de la cession de ses actifs en Allemagne et en France, Metadvertise a décidé de fermer sa filiale italienne, devenue non stratégique.

La marge brute s'élève à 2 ME sur le 1er semestre 2022 et reste stable par rapport à 2021 suite à la montée en puissance de l'Allemagne où les marges sont moins élevées qu'en France. Sur la période, le groupe a enregistré une augmentation de ses charges d'exploitation principalement liée à l'arrêt du chômage partiel sur l'année 2022, la réorientation des activités avec la cession des actifs au groupe Azerion et la mise en liquidation de la société SYNC (honoraires de conseil, frais juridiques, déplacements,...). La baisse des marges conjuguée à l'augmentation des autres achats et charges externes (+25%) et charges de personnel portent l'Ebitda sur le 1er semestre à -0,6 ME. La perte d'exploitation s'inscrit à 0,7 ME contre 0,4 ME en 2021. La liquidation de la société SYNC a entraîné l'enregistrement d'un produit financier de 350 KE lié à la reprise de provision des titres détenus par Metadvertise, contrebalancé par l'enregistrement d'une charge exceptionnelle du même montant pour la sortie des titres de la société SYNC. Ainsi, la perte nette s'établit au même niveau que l'an passé à 0,9 ME.

Au cours du semestre, le groupe a renforcé sa trésorerie via l'émission d'obligations convertibles pour un montant d'1,1 ME intégralement souscrites par Entrepreneur Invest permettant le remboursement des obligations émises en 2017 arrivées à échéance (800 KE). Au 30 juin 2022, la trésorerie s'élevait à 450 KE portant l'endettement net à 2,5 ME. Après la cession des actifs au groupe Azerion, la société a réduit significativement son endettement en soldant sa dette intragroupe d'un montant de 2,1 ME. De plus, l'arrivée au capital du fonds Park Capital géré par Park Partners en tant qu'actionnaire de référence en mars 2022 qui représente désormais 42% du capital et le renforcement du Conseil d'administration "vont permettre d'accompagner la nouvelle stratégie".

Monsieur François Roloff, ayant rejoint les équipes du groupe Azerion, a présenté au Président du Conseil d'administration sa démission de son poste de Directeur Général Délégué et reste à date membre du Conseil d'administration. Le Conseil a pris acte de cette démission.

Le groupe confirme la réorientation de ses activités après la cession en juillet dernier de ses filiales, en Allemagne et en France, dédiées à la publicité sur mobile au groupe Azerion pour 11,3 ME. Cette cession s'accompagne d'un contrat de conseil auprès de la société Azerion de 12 mois qui contribuera aux revenus de Metadvertise dès le second semestre 2022. Metadvertise, qui a conservé l'ensemble des équipes R&D, travaille sur une nouvelle feuille de route et étudie, au côté de son actionnaire de référence le fonds Park Capital géré par Park Partners, plusieurs dossiers de croissance externe afin de se positionner sur de nouveaux secteurs porteurs. Les cibles actuellement à l'étude "sont toutes rentables et exercent leurs activités dans des domaines technologiques très différents, notamment dans le secteur de la production audiovisuelle".

Afin de mettre en oeuvre ces nouveaux déploiements, Metadvertise dispose d'une trésorerie renforcée suite à la vente de ses actifs. Cette trésorerie disponible est actuellement placée à un taux attractif de 9% annuel et génère des intérêts semestriels qui viennent renforcer les disponibilités de la société. Par ailleurs, Metadvertise dispose d'actions Azerion qu'elle vend sur le marché afin de renforcer sa capacité d'investissement en fonction de ses besoins.