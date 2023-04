Metadvertise : Bilan intermédiaire de l'émission obligataire

(Boursier.com) — L 'émission obligataire qui se déroule sur la plateforme Equisafe Invest jusqu'au 21 avril prochain rencontre un véritable succès auprès des investisseurs, annonce Metadvertise : L'objectif initial de 3 millions d'euros a été largement dépassé.

Cet emprunt obligataire non dilutif, qui pourra être porté à 7.999.000 euros maximum, va permettre d'accompagner la réorientation stratégique des activités du Groupe sur le secteur du divertissement via sa filiale de production audiovisuelle Triple A/PM SA acquise en novembre 2022.

Avec son intégration à 100%, Metadvertise amorce un véritable changement de dimension puisque sa filiale vient de clôturer une année 2022 record avec un chiffre d'affaires de 52,8 ME pour un EBITDA de 22,8 ME (43% du CA) et un Résultat net de 5,5 ME. Cette intégration portera pleinement ses fruits dès l'exercice 2023 et contribuera à l'amélioration des résultats du Groupe.

"Ces résultats intermédiaires nous permettent d'ores et déjà de confirmer la réussite de ce premier financement obligataire participatif pour Metadvertise. Nous sommes très heureux que les investisseurs adhèrent à notre stratégie et soutiennent notre projet de développement. Nous les remercions pour leur confiance et espérons qu'ils seront encore nombreux à nous rejoindre", a déclaré Paul Amsellem Président de Metadvertise.