Metadvertise amorce un changement de dimension avec l'intégration de Triple A/PM SA

(Boursier.com) — Fin novembre 2022, Metadvertise a fait l'acquisition de 51% des parts du groupe français Triple A / PM SA, acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe. Metadvertise indique que cette filiale de production audiovisuelle, consolidée à 100%, a réalisé en 2022 une année historique avec une forte progression de l'ensemble de ses résultats, confirmant ainsi le succès du repositionnement stratégique sur le marché de la production audiovisuelle. "Cette acquisition offre au Groupe de belles perspectives de croissance et contribuera aux résultats de Metadvertise", indique le groupe.

Cet expert de la production audiovisuelle (films, séries, films d'animations, documentaires, adaptation de romans et publicités) dispose de plus de 600 heures de contenus produits au travers de plus de 200 films et séries. PM SA contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur (création, production et distribution) et collabore depuis près de 25 ans avec les plus grands diffuseurs tels que Canal + Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévision, Groupe M6, TV5 Monde ou encore Netflix. La société Triple A (société-mère de PM SA) a également mis en place un partenariat avec le célèbre romancier à succès Marc Levy pour l'adaptation de ses best-sellers au cinéma.

Le groupe Triple A / PM SA vient de clôturer une année 2022 historique avec un chiffre d'affaires consolidé de 52,8 millions d'euros en croissance de 89% par rapport à 2021 (27,8 ME en 2021). Ce très bon niveau d'activité est porté en particulier par l'autorisation de la sortie du film d'animation 'Lendarys' prévue courant 2023.

Cette progression de l'activité s'accompagne d'une forte amélioration de sa rentabilité avec un Ebitda de 22,8 ME sur 2022 (9,3 ME en 2021), portant la marge sur Ebitda à 43%. Le résultat net du groupe Triple A / PM SA passe à 5,5 ME fin 2022 (3,2 ME en 2021). La marge nette s'établit à 10% du chiffre d'affaires.

Acquisition relutive dès la 1ère année d'intégration

L'intégration du groupe Triple A / PM SA se fera à 100% à compter de décembre 2022 et contribuera à l'amélioration du chiffre d'affaires de Metadvertise. Le mois de décembre 2022 a été particulièrement dynamique pour Triple A/PM SA, permettant la reconnaissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda associé liés droits de diffusion en salle de son film d'animation 'Lendarys', dont la sortie officielle est prévue pour octobre 2023.

Sur 2023, Metadvertise bénéficiera de la dynamique de croissance de sa filiale audiovisuelle et devrait également s'inscrire en forte progression.

Engagé sur une nouvelle trajectoire de croissance, Metadvertise va finaliser sa restructuration et accompagner les développements de sa filiale de production audiovisuelle. Le catalogue de PM SA, valorisé à près de 8,2 ME en mai 20223, devrait atteindre une valorisation de 130 ME d'ici 2024 à la suite à la sortie de plusieurs films d'animation.

Metadvertise rappelle que cette acquisition a été réalisée sur la base d'une valeur des titres de 70 ME. Un cabinet de renommée internationale indépendant a valorisé le groupe Triple A/PM SA à près de 180 ME. "Cette valorisation démontre le fort potentiel de croissance et la solidité des perspectives dont dispose le Groupe dans les années à venir", estime Metadvertise.

"Avec 19,7 millions d'actions sur le marché et une valorisation de 180 millions de sa filiale Triple A /PM SA parfaitement justifiée par les excellents résultats de 2022 dont il possède 51%, Metadvertise devrait normalement rapidement connaître une trajectoire boursière largement haussière et atteindre les comparables de marché à savoir 11,5 fois l'Ebitda normatif" déclare Paul Amsellem, président de Metadvertise.

Cette acquisition constitue une première étape dans la stratégie de Metadvertise qui vise à renforcer ses activités dans l'industrie des médias et du divertissement afin de se positionner comme un acteur clé de ce secteur.

Désendettement et accélération de la croissance

Metadvertise a procédé, le 3 février, au remboursement de son emprunt convertible en actions d'un montant de 1,3 ME et présente désormais un endettement limité à 0,2 ME auprès de BPI France. Désormais désendetté, Metadvertise étudie différentes formes de financements pour accompagner sa croissance et accélérer la création de valeur pour ses actionnaires.

Le Groupe s'engage à ne pas mettre en place de financements dilutifs pour les actionnaires et devrait très prochainement annoncer la mise en place d'un emprunt obligataire.

Avec la réorientation de ses activités, Metadvertise amorce un véritable changement de dimension. Positionné sur un segment porteur en croissance, le groupe ambitionne de devenir un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe à l'horizon 2030.