Metadvertise acquiert Triple A / PM SA

(Boursier.com) — Metadvertise a conclu un protocole d'accord en vue de l'acquisition de 51% du groupe français Triple A / PM SA, acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe. Cette acquisition du groupe Triple A / PM SA s'inscrit dans le cadre du repositionnement stratégique de Metadvertise à la suite de la cession de ses actifs à Azerion, en juillet dernier.

En 30 ans d'existence, la société PM SA s'est imposée comme un expert de la production audiovisuelle (films, séries, films d'animations, documentaires et publicités) avec plus de 500 heures de contenus produits au travers de plus de 200 films et séries. PM SA contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur (création, production et distribution) et collabore notamment avec : France télévision, TF1, Canal +, le Groupe M6, Publicis Groupe, Lagardère, etc. Plus récemment, Triple A (société-mère de PM SA) s'est spécialisée dans la production de publicités pour de grandes marques et l'adaptation de romans à succès, dont ceux de Marc Levy.

Le Groupe affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 27,8 millions d'euros pour un Ebitda de 9,3 ME (33% du chiffre d'affaires) et suit une solide dynamique de croissance en s'appuyant sur de grosses productions (une trilogie de dessins animés avec des sorties prévues en 2023 et 2024) et une diversification de ses activités. Le Groupe devrait réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 30 ME, avec une rentabilité opérationnelle en nette amélioration.

Le protocole d'accord prévoit la cession par Park Capital -actionnaire de référence de Metadvertise- de 51% de la société Triple A sur la base d'une valorisation à 70 ME.

L'opération sera conditionnée à la confirmation par un expert indépendant d'une valorisation de la société Triple A au moins égale à ce montant.

Le Conseil d'administration de Metadvertise, qui s'est tenu le 11 novembre, a approuvé la signature de ce protocole d'accord à la majorité de ses membres, l'administrateur concerné de Park Capital n'ayant pas pris part au vote.

La finalisation de cette acquisition devrait être effective d'ici la fin de l'année 2022.