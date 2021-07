METabolic EXplorer vise l'équilibre d'Ebitda en 2021

(Boursier.com) — METabolic EXplorer (METEX) confirme qu'avec l'incident d'Amiens, la perte de chiffre d'affaires engendrée sera de l'ordre de 20 millions d'euros au total, répartis entre le 2e trimestre (11 ME) et le 3e trimestre (9 ME). En dépit de cet incident, le chiffre d'affaires semestriel 2021 de Metex Nøøvistago reste très supérieur à celui enregistré sur le 1er semestre 2020.

Le chiffre d'affaires du groupe ressort au 30 juin à 136,63 millions d'euros.

Au 30 juin 2021, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 13,8 ME et détient également 16 ME de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS. Avec l'octroi des différents prêts et autres dettes financières accordées au Groupe, l'endettement total s'établit à 21,1 ME (14,8 ME à fin décembre 2020 hors Metex Nøøvistago. Le Groupe précise que la part remboursable à moins d'un an s'élève à 2,2 ME.

La trésorerie nette, incluant l'endettement total, s'établit à -7,3 ME et la trésorerie nette d'endettement à moins d'un an s'établit à 11,6 ME. Ces calculs ne prennent pas en compte le montant de l'actif financier courant de 16 ME.

Par ailleurs, METabolic EXplorer a réalisé, post-clôture semestrielle, une augmentation de capital par placement privé pour un montant de 56,6 ME dont un produit brut en espèces égal à 25,1 ME. Metex dispose dispose donc de moyens financiers supplémentaires pour accompagner sa stratégie de développement international.

Objectif

Grâce à sa stratégie de diversification portée par des marchés en croissance et l'exploitation industrielle, Metex rappelle qu'il anticipe pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 ME accompagné d'un Ebitda proche de l'équilibre.