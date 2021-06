METabolic Explorer : vente des premiers lots de PDO produits sur le site industriel de Moselle

(Boursier.com) — METabolic Explorer se félicite d'avoir démarré la production industrielle de PDO pour les applications industrielles et cosmétiques sur son site de Moselle.

Après avoir validé la technologie de fermentation en amont à 100% de sa capacité, l'unité a fixé un seuil de fonctionnement à 30% de la capacité nominale de purification en aval. Ce fonctionnement a permis la validation de chacune des étapes unitaires de la technologie de purification dans le respect des contraintes liés au rejet des effluents, ainsi que le transfert de connaissances des équipes techniques METEX aux équipes de METEX NOOVISTA.

Le groupe précise que l'objectif prioritaire de produire du PDO conforme aux spécifications des grades Industriel et Cosmétique est désormais atteint. Moins de deux mois après le démarrage en produit, les équipes ont ainsi réussi à produire les premiers lots commerciaux de PDO de grade Industriel. Les premières livraisons ont été effectuées pour honorer les commandes des partenaires et clients tels que les sociétés COVESTRO et VAUDE qui utilisent le PDO de METEX dans les applications polymères biosourcés pour la production de semelles de chaussures de sport.

Avec la montée en maîtrise du procédé de purification, les équipes ont ensuite obtenu les premiers lots commerciaux de PDO de grade Cosmétique. La première expédition vers l'entrepôt du partenaire DSM a été réalisée ce mercredi afin de servir les clients.

En parallèle de l'obtention des deux grades de PDO, la ligne de purification de l'acide butyrique et la station de traitements des effluents ont été mises en service. Après l'atteinte du régime stationnaire de la station d'épuration dans les semaines à venir, la production augmentera progressivement pour atteindre le niveau de 100% de la capacité nominale.