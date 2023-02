METabolic Explorer va lever 8 ME auprès de ses actionnaires à 1,13 euro l'action

(Boursier.com) — Dans une lettre aux actionnaires, Benjamin Gonzalez -Président et fondateur de METabolic EXplorer (METEX)- vient préciser les motivations de la levée de fonds déjà annoncée, et les contours financiers de l'opération.

"L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe en 2021 a marqué une étape importante du développement de notre entreprise qui a accédé au rang de leader de la nutrition animale au niveau européen. Grâce à votre soutien et votre confiance, nous avons pu rapidement mettre en oeuvre notre feuille de route intégrant un plan d'investissement important destiné à propulser le Groupe dans un développement à long terme adossé à notre portefeuille d'innovations", indique le dirigeant qui poursuit : "La structuration du capital autour de ce nouvel outil industriel est intervenue rapidement avec le succès de l'augmentation de capital et l'arrivée de BPI au capital de METabolic EXplorer. Votre confiance nous a permis de renforcer les fonds propres de METabolic EXplorer pour lever de la dette auprès de nos partenaires bancaires. Cette opération est intervenue juste avant l'évolution radicale des conditions de marché de la nutrition animale et du prix des matières premières. Ce contexte macro-économique, à l'origine d'un effet ciseau, a pesé sur les volumes de ventes et les performances de l'année, nous obligeant ainsi à revoir les conditions de ce financement avec nos partenaires bancaires et notre actionnaire de référence".

"Notre ambition de développement reposant sur notre portefeuille d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle reste intacte", conclut-il.

Cette ambition est toutefois adossée à un plan de refinancement important afin de tenir compte de l'évolution de la donne énergétique. Ce plan de refinancement doit aussi permettre à METabolic EXplorer de se prononcer sur la décision d'industrialisation en faveur de l'Acide Glycolique vert. Les tensions pesant sur la trésorerie avaient, en effet, mené le management à progressivement décaler cette échéance très attendue.

Modalités de la levée de fonds

Dans ce contexte, METEX va lancer, le 7 février, une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS). Celle-ci est d'un montant d'environ 8 millions d'euros.

Le 9 février, les DPS seront détachés de l'action METabolic Explorer et la période de négociation s'ouvrira. Chaque action existante donnera droit à 1 DPS.

La période de souscription et d'exercice des DPS sera ouverte du 13 au 17 février. L'exercice de 31 DPS permettra de souscrire 5 actions nouvelles au prix de 1,13 euro l'action.

Il est précisé que les 16 et 17 février, les DPS seront exerçables mais non négociables. D'autre part, à l'issue de la séance de Bourse du 17 février, les DPS non exercés perdront toute valeur.

La vente des DPS sera soumise aux prélèvements sociaux, à la fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières et aux frais d'intermédiaires financiers.

Les opérations d'émission des actions nouvelles/ règlement-livraison de l'augmentation de capital/ cotation des actions nouvelles sont prévues au 24 février.

L'actionnaire de référence, le fonds SPI de BPI France, s'est engagé à couvrir intégralement l'augmentation de capital "pour accompagner et garantir cette opération dans son intégralité".