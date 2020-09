METabolic EXplorer : une perte semestrielle de 4,9 ME

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires de 25 kE identique à celui du 1er semestre de l'exercice 2019. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG. Le groupe précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 30 juin 2020, le niveau de charges opérationnelles du Groupe est en augmentation de 0,3 ME par rapport au 1er semestre 2019, à 5,65 millions d'euros avec notamment la poursuite des recrutements en vue du démarrage de l'unité de METEX Noovista.

Les charges opérationnelles de METEX Noovista s'établissent à 0,5 ME au 30 juin (0,2 ME au 30 juin 2019).

Sur la période et conformément aux anticipations du management, le résultat net global du groupe ressort à -4,9 ME (-4,6 ME au 30 juin 2019).

Au 30 juin, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 25,5 ME (26,6 ME au 31 décembre 2019). L'endettement du Groupe s'établit à 9,9 ME (7,7 ME au 31 décembre 2019) avec l'encaissement d'un premier montant de 2,5 ME lié à l'obtention du PGE. La trésorerie nette d'endettement du Groupe s'établit à 15,6 ME.