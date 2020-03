METabolic EXplorer : une perte de 8,4 ME en 2019

(Boursier.com) — A fin décembre 2019, le Groupe METabolic EXplorer a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 350 kE. Compte tenu du plan de développement stratégique du groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB), ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa nouvelle plateforme technologique Altanoov, le groupe précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 31 décembre 2019, le niveau de charges opérationnelles du groupe reste stable à 10,4 ME (10,2 ME à fin 2018). Ce montant intègre les charges opérationnelles de sa filiale METEX Noovista établies à 0,7 ME pour l'exercice 2019 (0,4 ME en 2018).

Sur l'exercice, le résultat net global de la société ressort à -8,4 ME (-6,3 ME à fin 2018).

Trésorerie adaptée aux ambitions

Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 26,6 ME (35,2 ME au 31 décembre 2018). L'endettement du groupe au 31 décembre 2019 s'établit à 7,7 ME (6,7 ME au 31 décembre 2018). Cette augmentation de l'endettement s'explique par les emprunts liés à la construction de l'usine METEX Noovista.

La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève ainsi au 31 décembre 2019 à 18,9 ME (28,5 ME au 31 décembre 2018).

Perspectives

Face à la crise sanitaire actuelle, suite aux annonces du gouvernement du 16 mars 2020 et afin de respecter les mesures d'hygiène et de confinement mises en place dans le pays, METabolic EXplorer a mis en place un plan de continuité et décidé de réduire temporairement ses activités tout en préservant ses actifs stratégiques matériels et immatériels.

L'ensemble des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 aura un impact sur les activités du Groupe et les perspectives 2020 qu'il n'est pas possible de quantifier à ce stade.