METabolic Explorer : un contexte de pression concurrentielle renforcée sur le T3

(Boursier.com) — METabolic EXplorer affichait à fin septembre 2023 un chiffre d'affaires de 100 ME contre 184 ME à période comparable en 2022. METEX annonce que son activité du troisième trimestre a continué de s'inscrire dans un environnement économique difficile marqué par la lenteur de la reprise économique en Chine et le maintien des prix du sucre et de l'énergie très élevés. Dans ce contexte, la production chinoise d'acides aminés de commodités non vendue sur le marché asiatique est aujourd'hui écoulée en Europe à des prix très agressifs par rapport à ceux pratiqués par METEX, seul producteur européen par fermentation d'acides aminés essentiels à la nutrition animale.

" METEX peut difficilement répondre à cette politique de prix agressive de la part des producteurs chinois, car il souffre d'un coût plus élevé de l'accès au sucre vendu en Europe par rapport au marché mondial. L'amplitude de l'écart de prix de cette matière première essentielle à l'industrie de la fermentation est inédite avec une hausse de plus de 80% en France entre 2022 et 2023. En outre en 2023, les coûts de revient du Groupe intègrent également les prix d'accès à l'énergie qui se maintiennent à un niveau élevé après la forte hausse des prix en 2022. En 2024, cet impact des prix de l'énergie devrait progressivement se normaliser ", explique le groupe.

Sur les spécialités, la large gamme d'acides aminés essentiels produite par METEX et sa capacité à fournir des solutions " sur-mesure " au travers de la nutrition de précision permettent d'améliorer la performance des élevages et de réduire le recours au soja importé d'Amérique du Sud. Ainsi, malgré un ralentissement du secteur européen de la chimie qui pèse sur le marché du PDO, les ventes de spécialités à fin septembre 2023 se maintiennent à près de 71 ME.

METEX indique travailler à l'accélération de son plan de transformation et à la recherche de nouveaux leviers afin de restaurer sa rentabilité et assurer son financement. La réduction des coûts fixes industriels, le développement des ventes de produits de spécialités ainsi que la poursuite des discussions commerciales avec plusieurs industriels pour la fabrication sous contrat d'ingrédients de spécialités font partie des leviers activés sur le trimestre.