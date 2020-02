METabolic EXplorer : situation financière à fin 2019

(Boursier.com) — METabolic Explorer a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires annuel de 0,35 million d'euros dont l'essentiel provient des revenus de 300 KE enregistrés au quatrième trimestre 2019 dans le cadre de la conclusion de l'accord de collaboration commerciale avec DSM, pour le remboursement des dépenses engagées liées aux activités d'enregistrement réglementaire et de pré-lancement marketing du PDO.

Au 31 décembre 2019, le groupe disposait d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 26,6 ME contre 26,9 ME au 30 septembre 2019.

Cette trésorerie consolidée au 31 décembre 2019 intègre notamment un montant de 1,8 ME de Crédit d'impôt recherche 2018 ainsi que le versement de subventions pour un montant de 3 ME liées au financement de la construction de son usine de production de PDO/AB. Par ailleurs, METabolic EXplorer précise que 4,3 ME ont été décaissés sur la période dans le cadre de la poursuite de la construction de cette usine.

L'endettement du groupe au 31 décembre 2019 s'établit à 7,7 ME contre 7,4 ME au 30 septembre 2019.