METabolic Explorer : signature du financement de 100 ME

(Boursier.com) — Metabolic Explorer annonce la signature ce 12 mai de la documentation juridique d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 100 ME avec Société Générale Coordinateur et Co-arrangeur, le Crédit du Nord/ Banque Nuger Co-arrangeur, LCL Co-arrangeur, le Crédit Agricole Brie-Picardie, Co-arrangeur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin Co-arrangeur, BNP Paribas et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ayant rejoint le pool en participation.

Cette opération va contribuer à financer les plans d'investissement du Groupe précédemment annoncés et correspondant à un montant de 70 ME sur quatre ans, ainsi qu'à renforcer les besoins généraux.