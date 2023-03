METabolic Explorer : sans surprise ?

(Boursier.com) — METabolic Explorer recule de 1,7% à 1,22 euro, alors que le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 226,6 millions d'euros, en hausse de 34% par rapport à son chiffre d'affaires 2021. Celui-ci ne consolidant que les 8 derniers mois de l'année de sa filiale Metex Nøøvistago, l'évolution en proforma est une baisse de -16%.

L'Ebitda de l'exercice 2022 s'établit à -29,8 ME (-2,4 ME en 2021 proforma), en ligne avec les prévisions communiquées. Cette dégradation concerne principalement le segment nutrition animale.

Les crises sanitaire, géopolitique et énergétique, ont impacté les volumes de vente à la baisse et les prix de matières premières à la hausse. Face à cette situation le Groupe a rapidement pris des mesures d'adaptation sur le site d'Amiens... A compter de septembre 2022, la diminution de la production a favorisé la vente de stocks constitués au cours du 1er semestre à des coûts de production plus favorables qu'au 2nd semestre. Ces mesures ainsi que la bonne tenue des prix de vente ont permis de globalement compenser l'effet de la hausse des prix de matières premières, mais l'impact de la baisse des volumes de vente a eu mécaniquement un impact significatif sur la rentabilité, malgré une réduction des charges fixes. Le résultat opérationnel courant s'élève à -42,9 ME.

METabolic Explorer rappelle que l'opération d'acquisition de METex Nøøvistago avait fait ressortir, après réévaluation des éléments de bilan à leur juste valeur, un écart d'acquisition négatif (badwill) à hauteur de 88 ME... Ce montant correspondait à la différence entre la valeur de l'actif net de METex Nøøvistago réévalué dans le cadre du PPA (101 ME) et le prix d'achat de 13,2 ME réellement payé par METEX.

Au titre de l'exercice 2022, le résultat net du Groupe ressort à -50,8 ME (+82 ME en 2021) intégrant l'impact du badwill d'acquisition.

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s'élèvent à 103,7 ME (153,3 ME au 31 décembre 2021). La trésorerie brute consolidée s'élève à 13,5 ME (43,3 ME en 2021). L'endettement du Groupe est de 52,1 ME (28,4 ME un an plus tôt). Par conséquent la trésorerie nette d'endettement passe de 14,9 ME à -38,6 ME.

Pour faire face à l'impact concomitant de la baisse de ses volumes de vente et la hausse de ses matières premières, le Groupe a dû tirer en cours d'année sur ses réserves en placements et sur ses lignes RCF via le contrat revolving signé en mai auprès des établissements bancaires.

Perspectives affichées

Le Groupe dispose désormais des moyens pour accélérer son plan de transformation 2023-2026. Ce plan s'articule autour de 3 axes principaux :

1. Diversification du portefeuille de produits grâce à l'industrialisation de nouveaux bioprocédés, et du portefeuille de clients vers des segments à plus forte valeur ajoutée,

2. Augmentation des capacités de production des produits de spécialités,

3. Accélération de la feuille de route de décarbonation des sites industriels.

En 2023, l'activité a repris dans un contexte contrasté et fluctuant (marché et prix, matières premières, énergie, etc.) qui, à ce jour, ne permet pas au Groupe de communiquer sur des objectifs financiers.

"Sans surprise, 2022 ressort très dégradé en lien avec la conjonction de facteurs négatifs exceptionnels sur l'exercice" commente Portzamparc qui souligne que la réunion SFAF de ce matin "sera l'occasion de faire le point sur l'état de la demande en nutrition animale et sur la reprise de la production à Amiens initiée depuis mi-janvier". Verdict : "Conserver en visant un cours de 1,39 euro".