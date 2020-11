METabolic EXplorer : sans surprise

METabolic EXplorer : sans surprise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — METabolic EXplorer recule de 0,9% à 1,67 euro, alors que le groupe a publié pour le 3e trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 12,5 kE. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.

A fin septembre, le chiffre d'affaires s'élevait ainsi à 37,5 kE conformément aux anticipations.

Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produits via sa nouvelle plateforme technologique ALTANØØV, METabolic EXplorer précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 30 septembre, le Groupe disposait d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 19,9 millions d'euros (25,5 ME au 30 juin). Cette trésorerie au 30 septembre intègre l'encaissement d'un 2e versement de 3,3 ME lié à l'obtention du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) d'un total de 6,2 ME, prêt sollicité par METEX dans la cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. Le solde de ce prêt d'un montant de 0,5 kE sera versé sur le 4e trimestre.

Sur ce 3e trimestre, le groupe précise que des décaissements à hauteur d'environ 6 ME ont été effectués pour les travaux de construction de l'usine de production METEX NØØVISTA conformément au plan de marche.

L'endettement au 30 septembre s'établissait à 13,1 ME (9,9 ME au 30 juin). La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève ainsi au 30 septembre à 6,8 ME (15,6 ME au 30 juin).

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" pour la société "qui continue d'opérer la construction de l'usine de production de PDO/AB avec un démarrage toujours envisagé au T2 2021 à ce stade. La position de trésorerie reste maîtrisée afin de soutenir la continuité des activités". Verdict : "acheter en visant un cours de 3 euros".